Eestlased on Baltimaade aktiivseimaid investeerijad

Eestlased investeerivad oma vaba raha rohkem kui lätlased ja leedukad. Foto: Andras Kralla

Eestis on investeeringuid 59% elanikest. Teistes Balti riikides on investeeringuid palju vähematel elanikel, selgus SEB uuringust.

Uuringu kohaselt on lisaks oma kodule kinnisvara – kas siis korteri, maja või maa – endale soetanud 31% Eesti inimestest. Teine populaarne investeering Eestis on III sammas, kuhu investeerib 26% küsitlusele vastanutest. Aktsiad omab 18% ja investeerimisfondide osakud 9%. Kulda, kunsti, krüptorahasse ja ühisrahastamisse on investeerinud ligikaudu 5% küsitletutest.