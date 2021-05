Aiamajatootja tegi rekordtulemuse

Hollandi firma Outdoor Life Group Holding alustas Lasita Maja osade kaupa ostmist 2014. aastal. Foto: Lasita Maja

Aiamajatootja Lasita Maja sai koroonaviiruselt eelmise aasta kevadel vaid põgusa tagasilöögi ja tegi aasta kokkuvõttes müügimahus rekordilise tulemuse, ettevõtte käive kasvas veerandi võrra ja seda mitte sugugi väikse käibenumbri juures.

Ettevõtte käive oli 50,2 miljonit eurot, mida on 10 miljoni euro võrra rohkem kui aasta varem. Ka kasum kasvas, ärikasumiks kujunes eelmisel aastal 4,7 miljonit eurot, aasta varem oli see 3,5 miljonit. Puhaskasum suuruses ligi 4,1 miljonit eurot on plaanis dividendina välja võtta.