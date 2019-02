Lasita Maja üle kümne aasta juhtinud Kaido Maisvee. Foto: SILLE ANNUK, Postimees/Scanpix Jaga pilti:

Aiamajade tootja vahetas juhi välja

Hollandlastele kuuluv aiamajade tootjat Lasita Maja pikalt juhtinud Kaido Maisvee asemele astus Marko Pärn.

Varem saematerjali tootvas Toftanis tootmisjuhina töötanud Pärn asus üle kümne aasta Lasita Maja juhtinud Maisvee asemele eelmise nädala lõpus.

Kimbutav ajapuudus

Maisvee ise liikus Lasita Maja nõukogusse. „Kui keskenduksin ainult grupi ühe ettevõtte tegevjuhtimisele, siis jääks mul ajast pisut vajaka,“ ütles Maisvee.

Pärn tuli algselt Lasita Majja tootmisjuhi kohale. „Ta on usaldusväärne järglane,“ märkis Maisvee. Kuna firma on viimastel aastatel investeerinud tootmismahu kasvatamisse, siis Pärna ülesanne on tootmist efektiivistada. „Kui varem oli meil 300 kuni 350 tooteühikut, siis nüüd on see number üle 600. Efektiivistamine tähendaks, et leiaksime viisi, kuidas samasuguse efektiivsusega pakkuda laiemat tootevalikut,“ selgitas Maisvee, millega uus juht tegeleb.

Edukate edetabelites

Lasita Maja sai tunamullu 31,7 miljoni euro juures 2 miljonit eurot ärikasumit. Ta oli 2017. aastal Äripäeva hulgikaubanduse topis 30. kohal ja 2018. aastal Eesti edukamate ettevõtete topis 260. kohal.

Hollandlaste Outdoor Life sai Lasita Maja omanikuks kolm aastat tagasi, kui Maisvee ettevõtte mitme miljoni euro eest müüs. Lasita Maja aktsiatest 40% kuulus hollandlastele juba 2014. aasta sügisel. „Tollasel müügil oli jätkuleping, et neil on võimalus teatud aja jooksul veel aktsiaid soetada, ja me järgisime seda,“ ütles Maisvee toona.