Uus ehitusseadus toob kaasa mitu tõsist murekohta

Ehitusseaduses tehti ridamisi täpsustusi. Foto: Liis Treimann

Ehitusseaduses tehti ridamisi täpsustusi, mis tõid kinnisvaraarendajatele kaasa uusi nõudmisi. Seadusemuudatus on ekspertide sõnul küll tervitatav, kuid on jõustunud liiga hilja ja võib detailide vähesuse tõttu kaasa tuua probleemi, et lähitulevikus peab kinnisvara haldaja mitmeid ümberkorraldusi tegema.

Esimesest märtsist hakkas kehtima uus ehitusseadustikus, milles on muuhulgas nüüd kirjas, et uute ja oluliselt renoveeritud hoonete juurde tuleb rajada juhtmetaristu ja laadimispunktid.