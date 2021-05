Toitlustus- ja majutusfirmad tahtsid üle poole miljoni eest makse maksmata jätta

Maksu- ja tolliameti maksuauditi üksuse juht Külli Koidumäe tõdes, et toitlustussektoris on endiselt probleeme ümbrikupalga tasumisega. Foto: Liis Treimann

Toitlustussektoris on endiselt probleeme ümbrikupalga tasumisega. Eelmisel aastal määras maksuamet mitmekümnele sektori ettevõttele tagantjärele makse juurde kokku 700 000 euro ulatuses, ütles maksu- ja tolliameti maksuauditi üksuse juht Külli Koidumäe.

Restoraniärimees Auri Martti Hakomaa rääkis hiljuti Äripäeva raadiosaates „Turismitund", et riik on lasknud Eesti restoranisektori majandusel muutuda mustaks. Hakomaa sõnul on ümbrikupalkade maksmine restoranides suur probleem. Ta tõi lausa näite, et on inimesi, kes on poolteist aastat püüdnud leida legaalset töökohta restoranides, kuid pole seda leidnud.