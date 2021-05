Raadiohommikus: jultumuse piir, hirmu põhivormid ja halvav defitsiit

Noor naine lennujaamas sildiga, millel seisab kiri "Mina olen/meie oleme Roman Pratasevitš". Foto: AFP/Scanpix

Teisipäevases hommikuprogrammis teeme vahekokkuvõtte vastukajadest kogu maailma šokeerinud Ryanairi reisilennuki maanduma sundimisest Valgevenes ja toome teieni värskeimad otsused Euroopa Liidu Ülemkogult.

Küsime Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktorit Indrek Kannikult, kas nüüd viimaks ületas president Aljaksandr Lukašenka jultumus lääne silmis viimase piiri? Kuidas peaks demokraatlik maailm, Eesti teise seas, sellisele juhtumile reageerima?

Kuumast kinnisvaraturust ja selle võimalikust jahutamisest räägime Domus Kinnisvara juhatuse liikme Raul Reinoga. Kui tema diagnoos peab paika ja turgu ei tõukagi mitte inflatsiooniootus ja rahatrükk, vaid eelkõige klientide mitmesugused hirmud (koondnimetus FOMO), siis kas ei peaks ka võimalik ravi lähtuma just sellest eeldusest?

Toorainedefitsiit ja sellest tingitud hinnatõus pakub mitmes sektoris kõneainet. Sellest, kuidas see kajastub ehitusmaterjalide tootmises, annab ülevaate Äripäeva Infopanga värske kvartaliraport. Stuudiosse tuleb teemat kommenteerima Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Lisaks on Infopangas valminud raamatupidamisbüroode kvartaliraport.

Äripäeva börsitoimetuse juhi Juhan Langiga teeme kiire kokkuvõtte Tallinna börsi tulemuste hooajast ja anname vihjeid, millist põnevat infot võib investor kuulda „Investor Toomase tunni“ otsesaatest samal teemal.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kuigi selleks suveks on veel nii rentimiseks kui ostmiseks vabu matkaautosid, siis broneering tuleks teha juba talvel, selgub matkaautodele keskenduvast saatest. Räägime veel, miks on mõistlik kasutada reisimiseks just matkaautot, millised masinad ja mugavused valikusse kuuluvad, mis on kõige populaarsemad sihtkohad ja kas matkaautoga võiks ringi sõita ka talvel. Stuudios on külas Motorhome.ee juhataja Aldo Dapon ja turundusjuht Malle Dapon.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Tallinna börsi äsjalõppenud tulemuste hooaja võtavad kokku LHV vanemanalüütik Sander Danil ja Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma.

Kandikul tuuakse kuulaja ette Balti põhinimekirja parima riski-tulu suhtega ettevõtted ja kaardistatakse aktsiad, millest tuleks suure ringiga mööda minna.

Saadet juhib Juhan Lang.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Sel korral keskendume taaskasutusele ning väikeettevõtlusele. Külas on Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži disaini lektor Arvo Pärenson ja Haapsalu kolledži disainitudeng Laura Saks, kelle looming on võitnud näiteks disainiauhinna Bruno.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Saade viib kuulaja piimatootjate ja piimatööstuse maailma. Piimandusühistu E-piim juhi Jaanus Murakasega räägime piimast ja piimandusest. Juba mõne aasta pärast peaks Paide lähedal olema uhiuus ja moodne piimatööstus, kus kodumaisest piimast toodetakse kõrge lisandväärtusega tooteid, peamiselt juustu ja vadakupulbrit. Uus piimatööstus on suunatud välisturule ning selle ehitamist toetab ka Eesti riik. Jaanus Murakase käest saame teada, kuidas tehase rajamise eeltööd on läinud ja millised takistused on sel teel olnud.

Saate teises pooles vaatame aga piimandussektorile laiemalt. Kui varasemate kriiside ajal oli veel mingeid lootuskiiri ja võimalik oli leida uusi turge, siis koroona sulges kõik võimalused. Keerulisest olukorrast väljatulemine on piimandussektori praegune põhieesmärk.

Saadet juhib Toomas Kelt.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

