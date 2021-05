Kuidas defineerivad Eesti pangad riigi kõige saastavamad ettevõtted?

Euroopa Liit on seadnud oma 2050. aasta eesmärgiks süsinikuneutraalsuse ning on selle eesmärgi saavutamiseks loonud ühtselt mõistetava taksonoomia, mis aitab peagi ära määratleda ka kõige saastavamad ettevõtted Eestis.

Ära tule! Foto: Photo by Mark Rohan on Unsplash

Küsimusele, kuidas on Coop Pank defineerinud nn saastavamad ettevõtted, vastas panga juhatuse liige ja riskijuht Heikko Mäe, et hetkel on selles siiski veel teatud vaakum, kirjutab 27.05 Äripäeva tellijatele ilmuv erileht Vastutustundlik ettevõte.