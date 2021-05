Leedu majandusleht: eestlastega äri ajamisel tuleb olla ettevaatlik

Leedukatel soovitatakse olla ettevaatlikum eestlastega äri ajamisel, kirjutab Leedu majandusleht. Foto: Andras Kralla

Eestis suurenes pankrottide arv eelmisel aastal veerandi võrra, samal ajal kui kahel lõunanaabril olukord paranes, kirjutab Leedu majandusleht Verslo Žinios. Üks põhjuseid on lehe sõnul see, et leedukad on agaramad riigi abi kasutama, mis lükkas probleemid tulevikku.

Creditinfo koostatud uuringu kohaselt eristus Eesti pankrottide arvu kasvuga teistest Euroopa riikidest. Krediidikindlustuse pakkuja Coface sõnul on selle taga mitu põhjust: nii poliitilised kui kultuurilised erinevused. Lisaks võrreldes teiste Baltikumi riikidega suurem sõltuvus Hiinast ning turismist.