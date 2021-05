Taavi Madiberk pälvis direktorite klubi tunnustuse

Skeletoni juhile Taavi Madiberkile (paremal) andis tunnustuse üle Tallinna Direktorite Klubi president Sven Pertens. Foto: Tallinna Direktorite Klubi

Tallinna Direktorite Klubi andis täna üle aasta noore juhi preemia, mille pälvis superkondensaatorite tootja Skeleton Technologiesi asutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk.

Tallinna Direktorite Klubi presidendi Sven Pertensi sõnul otsustas klubi anda tunnustuse Madiberkile just seetõttu, et noorest east hoolimata on tegemist laialdase ja mitmekülgse juhtimiskogemuse saanud inimesega, kelle möödunud aasta suursaavutused Skeletoni kasvatamisel on lisaks tema enda edu pagasile toonud ka Eestile edu, paigutades Skeletoni suurima investeeringu kaasanud ettevõtete tippu.