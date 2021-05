Metsanduse arengukava läheb arvamusringile ilma raiemahu numbrita

Eestis on aastaid raiutud ligikaudu 12 mln tm metsa aastas, on arvutanud ökoloog ja Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Toomas Frey. Foto: Liis Treimann

Täna avalikustatud metsanduse arengukava läheb arvamuse avaldamise ringile ilma selleta, et selles oleks välja öeldud raiemahu number.

Tänasel metsanduse arengukava tutvustusel sai raiemahu kohta küll kuulda, et see peab liikuma ühtses nivoos, milline see nivoo on, aga ei selgunud.