Kõlvart: linnaametis toimub läbiotsimine

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Foto: Andras Kralla

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teatas tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil, et keskkriminaalpolitsei teostab praegu läbiotsimist keskkonna- ja kommunaalameti ruumides seoses riigihangete seaduse rikkumist puudutava uurimisega.

"Nii palju, kui meile teada, kahtlustatakse ühte praegust ja ühte endist keskkonna- ja kommunaalameti töötajat riigihangete seaduse rikkumises seoses ühe 2018. aasta lepinguga. Ehk siis leping oli sõlmitud 3 aastat tagasi," rääkis Kõlvart pressikonverentsil. "See info, mis on meil praegu, on piiratud mahus ja meil ei ole ka võimalust midagi rohkem teiega jagada."