Harku vallajuhtidele tuli 13. kuupalk ka koroona-aastal

Harku vallavanem Erik Sandla. Foto: Liis Treimann

Kuupalgasuurused preemiad ja palgale lisaks viiendik töötasust autosõitudeks – Tallinna külje all toimetavatele Harku vallajuhtidele maksti uhkeid preemiaid ka koroona-aastal.

Riigijuhid on korrutanud koroonakriisi algusest saadik, et avalik sektor peaks olema erasektoriga solidaarne. Endine peaminister Jüri Ratas ütles eelmisel aastal Äripäeva raadios, et avalik sektor ei peaks üldse sel aastal preemiaid maksma. Rikastel omavalitsustel on see aga kõrvust mööda läinud.