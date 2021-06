Kallas: Eesti Energia projektid on ka varem osutunud vähemtasuvaks kui lubati

Peaminister Kaja Kallas on õlitehase investeeringu vastu. Foto: Liis Treimann

Eesti Energia uue õlitehase tasuvus on tõenäoliselt väiksem, kui äriplaanis kavandatud, paraku on see nii olnud ka Eesti Energia varasemate projektidega, tõdes peaminister Kaja Kallas riigikogu ees.

Eriti võib õlitehase tasuvuse kahtluse alla seada juulikuus avalikustatav Euroopa Komisjoni plaan rohepöörde kiirendamise kohta. "Kui palju, selle vastuse ma jään võlgu, sest ettepanekut veel ei ole. Energeetika võib seal küll suuresti väljas olla ning keskendutakse pigem transpordile ja põllumajandusele," rääkis riigikogu liikmetele vastuseid andnud Kallas