G7 riigid astusid vastu Hiina Siiditee projektile

Kliimaaktivistid seekordsel G7 kohtumisel. Foto: Scanpix

G7 kohtumisel pakuti välja uus, nii-öelda roheline Marshalli plaan, mis pakuks vaesematele riikidele alternatiivi Hiina laenudele, vahendab Financial Times.

Siiski on uus algatus saanud juba mõnevõrra kriitikat, sest pole teada, mil viisil plaani rahastatakse, samuti on näiteks Briti ametnikud öelnud, et plaani ei tohiks näidata kui Hiina-vastast, vaid pigem kui alternatiivset võimalust.