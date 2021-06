Kümme aastat kestnud saaga: oleme taas kohtu ees, kus rikas mees teeskleb, et on vaene

Äripäevaga jagas iseenda ja oma lapse lugu üksikema, kes on üle kümne aasta eksmehega kohtutes erinevaid vaidlusi pidanud ja sel ei paista veel lõppu. Foto: erakogu

Ma olen juba aastaid oma eksmehega kohtus lapse pärast võidelnud, aga nüüd on lauale löödud seaduseelnõu, mis tekitab minus lootusetuse tunde.

Olin lootnud, et kõik asjad on paika saanud, kuid sel kevadel seisame eksmehega taas kohtu ees ja ma pean lihtsalt pealt vaatama, kuidas ta enda sissetuleku Eesti keskmise kanti valetab, et lapsele suurema elatise maksmisest pääseda.