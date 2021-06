Raadiohommikus: mis saab kriisiraha suvalistes suundades pildunud MESist?

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni juht Urmas Reinsalu. Foto: Liis Treimann

Neljapäeval uurime Äripäeva hommikuprogrammis, mis peaks nüüd edasi saama maaelu edendamise sihtasutuse ehk MESi väljaantud koroonatoetuste ja -laenudega. Riigikontroll valgustas antud laenud läbi ja leidis auditis, et logises peaaegu kõik, mis logiseda sai. Juba on jõudnud teemat arutada ka riigieelarve kontrolli erikomisjon, mille juht Urmas Reinsalu räägib, mida teada saadi ja mis edasi peaks saama.

Finantsinspektsioon on viimasel ajal sattunud tähelepanu alla kui on pingutanud kruvisid mõningatel hoogsalt alustanud fintech-ettevõtetel. Kohe nii palju, et üks neist sattus kriminaaluurimise alla. Nüüd soovib inspektsioon käima lükata innovatsioonikeskuse, kus jagataks tarkust ja arendataks turvaliselt uusi finantstehnoloogia lahendusi nii, et keegi trellide taha ei satuks. Külas on tulema finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm ja uue loodava keskuse juht Mari-Liis Kukk.