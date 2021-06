Saksamaa ja Prantsusmaa soovivad kutsuda Venemaad taas ühe laua taha läbi rääkima

Saksamaa ja Prantsusmaa on pakkunud Euroopa Liidule välja uue strateegia, kuidas läheneda Venemaale ning soojendada omavahelisi suhteid, kirjutab Financial Times. Peaminister Kaja Kallase sõnul on tegemist vale sammuga.