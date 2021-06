Koroona raputas Elva tööstusfirmat

Kaja Kallas: Putini-kohtumise soovijad ütlesid, et USA president kohtus, meie peaksime ka

Peaminister Kaja Kallase sõnul jäi Euroopa Ülemkogult kõlama, et Prantsusmaa ja Saksamaa soovisid tippkohtumise korraldamist Venemaa presidendiga seetõttu, et too oli hiljuti saanud kokku USA presidendiga.

