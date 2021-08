Londoni kogemused: kõrghariduseks välismaalt tuleb unustada hea elu ja häbitunne

London on tuntud oma elukalliduselt, mis eriti teravalt paistab silma kinnisvarahindades. Foto: Andres Haabu

Eesti gümnaasiumilõpetajate seas populaarsesse Suurbritannia pealinna Londonisse õpinguid jätkama pääseda pole lihtne, veelgi keerulisem on sealse kalli eluga toime tulla. Mõndasid põhimõtteid järgides on see aga täiesti teostatav.

“Kellel pole häbi võtta, saab nii mõndagi tasuta kätte.” See on üks tõdemus Tallinna eliitkooli lõpetanud tudengilt, kes jätkas õpinguid Euroopa ühes kõige kallimas linnas Londonis. Välismaa suurlinnas õppimiseks, aga eelkõige seal elamisega toimetulekuks on nii temal kui sama tee läbi käinud teistel noortel hulk nõuandeid. Need võib kokku võtta üheks: ära häbene mitte midagi, ei lihtsaid ajutisi tööotsi, tasuta korjatud asju ega koonerdamist kõigelt, kust võimalik.

