Turule on alati igasugune väliskapital hea ja suurem aktiivsus tõmbab kohalikku majandust käima, rääkis Millerhawki investeerimisettevõtte juht Marko Kull. "Täna lihtsalt on seis selline, et välisinvestorite huvi on Baltikumi osas pigem leige," ütles Kull.