Ahti Heinla Starshipi laienemisest: 100 uue töötajaga asi veel ei piirdu, kaugeltki mitte

Ahti Heinla: mina arvan ka, et Starship on järgmine ükssarvik

Pakirobotite firma Starship asutaja ja juht Ahti Heinla ei aja tagasi ettevõtte ühe tuntuma investori Taavet Hinrikuse ja mitme teise asjatundja hinnangut, et just tema ärist võiks saada Eesti järgmine ükssarvik. Vastupidi: Heinla usub, et saabki.