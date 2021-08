Oluliselt kasvanud elektri hind tähendab, et tarbijal tasub muuta oma käitumist

Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu rääkis Äripäeva raadiole antud intervjuus, et ei tasuks loota, et viimastel kuudel kasvanud elektri hinna ralli võiks saada tagasilöögi. Seetõttu on üha mõistlikum läbi mõelda oma elektritarbimine.