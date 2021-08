Kiik: septembris hakatakse koroonatõendit nõudma igal üritusel

Ettevõtete uuendamise guru: juhid arvavad, et neil on aega muutustega kohaneda. Nad eksivad

Organisatsioonide uuenemise guru (chief reinvention officer) Nadya Zhexembayeva räägib, et ettevõtjad ja juhid eeldavad, et neil on aega muutustega kohanemiseks, aga tegelikult ei ole. Näiteks viimase poole sajandi jooksul on hävinud 90% suurfirmadest ja pooled indeksi S&P 500 ehk USA suurfirmadest kaovad tema sõnul järgmise kümnendi jooksul.

