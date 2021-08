Uudised

Väiksed äripinnad on taas kuum kaup

Kauplus. Foto: Liis Treimann

Ärikinnisvara üüriturul on suur nõudlus väikeste äripindade järele, näitab investeerimisfirma Colonna statistika, mille kohaselt oli juulikuu üüritehingute arvu kasv hüppeline. Kui varem jagasid pealinna erinevates ärihoonetes ühte korrust kaks üürnikku, siis täna on samal pinnal neid kaheksa.

Colonna ärikinnisvara maakleri Martin Sillandi sõnul on koroona mõjutanud väga tugevalt ärikinnisvara üürituru trende, mille tagajärjel on tekkinud kohati isegi defitsiit väikeste äripindade segmendis. „Võib öelda, et koroona on viinud turult kõik olemasolevad väiksemad äripinnad, suurim nõudlus on kuni 50-ruutmeetriste kontori- ja bürooruumide järele.“

