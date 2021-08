Soomes hakkab üha rohkem välja paistma tööjõukriis, sest mitmes valdkonnas ei ole piisavalt töötajaid. Foto on tehtud enne koroonapandeemiat.

Paljud Soome ettevõtted seisavad silmitsi sarnase murega, mis kummitas enne koroonapandeemiat: spetsialiste ei ole piisavalt. Eeskätt kanduvad mured Soome teenindussfääri, mille töötajaid võivad eemale tõrjuda koroonapiirangud ja ebakindlus, vahendab Kauppalehti.

Kui Äripäev kirjutas esmaspäeval juhtkirjas , et Eestis on tööjõunappus taastunud ja ees võib oodata kiire palgakasvu, siis sarnases olukorras on ka meie põhjanaabrid.