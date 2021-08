Uudised

Äripäev

24. august kell 13:35 Jaga lugu:







Raadiohommikus: millal peab juhatuse liige kartma halva otsuse kinni maksmist?

Sularaha. Foto: Andras Kralla

Äripäev kirjutas teisipäeval kohtuotsusest, mille kohaselt peab ühe metallifirma endine juhatuse liige kehvade äriotsuste tõttu maksma firmale tagasi enam kui miljon eurot. Uurime advokaadibüroo Lextal advokaadilt Ave-Ly Kõutsilt, millal peaks juhatuse liige kartma, et selline saatus võib tabada ka teda ennast.

Samuti küsime, millal on kahjumliku otsuse näol tegemist tavalise äririskiga ning kas otsuse kinnimaksmine eeldab pahatahtlikkust või piisab ka lohakusest.

Kolmapäevases hommikuprogrammis peatume pikemalt ka Pärnus toimuval juhtimiskonverentsil, kust on ette mängida kaks intervjuud. Nii vestleme Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomerega, kes räägib, kui suur lõhe on teaduse ja ettevõtluse vahel ning mida tuleks teha, et Eesti ei jääks innovatsioonirongist maha. Samuti kõlab intervjuu Mainor Ülemiste juhi Ursel Velvega, kellega tuleb jutuks olukord ärikinnisvaraturul. Samuti teeme otselülituse Pärnusse, kus Äripäeva ajakirjanik Rivo Sarapik kõneleb, kes võiks võita parima juhi konkursi – kas Emöke Sogenbits, Margus Rink või Mart Mägi.

Lisaks rändame hommikuprogrammis Paldiskisse, kus homme toimub investeerimiskonverents „Teistmoodi Paldiski“. Konverentsi peateema on, kuhu panna rohe-virvarris oma raha ja energia, et tulemus oleks majanduslikult mõttekas ning keskkonda säästev. Helistame Energiasalve juhile ja osanikule Peep Siitamile, kellega kõneleme nii kasumlikust rohepöördest kui ka sellest, millal võiks valmida Energiasalve enam kui pool miljardit eurot maksev pumphüdroakumulatsioonijaam.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Iga kuu tutvustab ehitus- ja viimistlusmaterjalide müügiga tegelev ettevõte Karl Bilder koos hankijatega erinevaid tootelahendusi. Seekordses saates räägitakse kipsseina lahendustest karkassist kuni viimistluseni, toodete erinevustest ning sellest, milliseid tooteid ja kus oleks sobilik kasutada.

Saates osalevad Knaufi tehniline konsultant Karli Kleemann ja Karl Bilderi turundusjuht Adrian Rannut. Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saates tuleb juttu ühest käibekapitali finantseerimise võimalusest ehk faktooringust. Saatest saab teada, millistele ettevõtetele see sobib ja mis on selle eripärad ning kuidas faktooringut kasutada.

Sel teemal kõnelevad Investly juht Lauri Talumäe ja Luminori liisingu- ja faktooringujuht Andrus Soodla.

Luminori peaökonomist Tõnu Palm aga selgitab saates, miks majandusprognoosid järjest optimistlikumaks muutuvad ning miks Eesti majanduskasv sel aastal kuni 10 protsendini võib ulatuda.

Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Mets ja majandus". Saates käime Pärnus "Kogu pere metsapäeval", kus kuulutati välja parimad erametsade majandajad aastal 2021. Parimatest parimaks tunnistati Gunnar Lepasaar Ida-Virumaalt. Kõige olulisemaks tööks metsas on tema jaoks kultuurihooldus ja hooldusraied, vaid nii kasvab selline mets, nagu omanik soovib.

Lisaks sellele käime saates külas Kagu-Eesti Puiduklastril ja Võrumaa kutsehariduskeskuse kompetentsikeskusel TSENTER. Üheskoos veavad nad Kagu-Eestis tööstusrobotite projekti. Puiduklastri tegevjuht Hille Lillemägi arvab, et riigil võiks olla toetusmeede väiksemate tööstusettevõtete robotiseerimiseks.

Septembri keskel toimub aga esimene metsarahva päev. Uksed avavad ja külalisi ootavad üle poolesaja metsamajandaja, puidutööstuse ja metsahariduse andja üle Eesti. Üritust tutvustab Eesti Metsaseltsi president Haana Zuba-Reinsalu.

Saatejuht on Toomas Kelt.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Seekordses saates tuleb juttu investeeringute kaasamisest. Täpsemalt räägime sellest, millal tasub iduettevõttena asuda raha kaasamise peale mõtlema ja millised on üldse võimalused raha kaasamiseks. Samuti tuleb juttu sellest, kuidas käib iduettevõtte väärtuse arvutamine ja mis muudab üldse iduettevõtte investorite jaoks investeerimiseks atraktiivseks.

Ka räägime sellest, mida idufirmade investorid ettevõtjatelt ootavad ja vastupidi ning mis tunne see on, kui lõpuks miljoneid ettevõtte kontol näed?

Saatekülalisteks on idufirma Remato kaasasutaja ja juht Madis Lehtmets ja Zoomi vahendusel on Lõuna-Aafrika Vabariigist ühenduses idufirma Planet 42 kaasasutaja ja juht Eerik Oja. Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Artistina pead sa olema kogu aeg pildil, sest sotsiaalmeediast tulevad paljude esinemiste päringud, mis maksavad päeva lõpuks palga, avab Tanel Padar artisti argipäeva telgitaguseid. Tema sõnul on just tehnoloogia areng mõjutanud palju ka tema sotsiaalmeedia teekonda.

Lisaks Padari sotsiaalmeedia kogemustele tuleb saates juttu ka raamatust „Sotsiaalne müük“, mille autorid on Tim Hughes ja Matt Reynolds.

Saadet juhib Urmas Kamdron.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit