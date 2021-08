Riigipeakandidaat Karis jääb Isamaa ja sotside ühtse toetuseta

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder teatas, et tema erakond Alar Karist presidendikandidaadina üles ei sea ning valimiste esimeses voorus jäetakse hääletus saadikutele vabaks. Foto: Liis Treimann

Koalitsioon ei saa presidendivalimiste esimeses voorus arvestada sotside ega ka Isamaa fraktsioonide üksmeelse toetusega. Isamaa on juba teatanud, et hääletus jääb vabaks.

Keskerakond presenteeris eile pärastlõunal sotsiaalmeedias Jaanus Karilaidi ja Jüri Ratase ühispilti, kus mõlemad hoidsid käes paberit 25 allkirjaga Alari Karise nimetamiseks presidendikandidaadiks. Neile lisandub veel 34 Reformierakonna parlamendisaadiku allkirja, mis on juba kokku kogutud. Veel homme püüab võimuliit saada allkirju ka opositsioonisaadikutelt, kuid on juba teada, et Isamaa päris kindlasti ühtsena Karist ei toeta. Väga suure tõenäosusega ei tee seda ka sotsid.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099