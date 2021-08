Uus koroonaviiruse variant on varasematest enam muteerunud

Lõuna-Aafrika teadlased on avastanud uue koronaviiruse variandi, millel on mitu mutatsiooni. Teadlased ei ole veel kindlad, kuivõrd on uus tüvi eelnevatest nakkavam, vahendab Meditsiiniuudised.

