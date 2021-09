Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: aasta tähtsaim dokument, millega on peaaegu kõik valesti

Riigikontrolör Janar Holm. Foto: Liis Treimann

Neljapäeval teeme Äripäeva hommikuprogrammis juttu selle nädala ühest olulisemast uudisest. Ei, see pole uue presidendi äravalimine, vaid selle varju jäänud riigikontrolli audit, millest selgub, et 2020. aasta riigieelarve koondnumbrid on läbinisti valed.

Riigikontrolör Janar Holm tuleb stuudiosse selgitama, mida riigikontroll eelarvest täpselt leidis, miks see oluline on ja kuidas on võimalik, et arvud eelarves on sadade miljonite eurode ulatuses valesti kirjas.

Külla tuleb ka riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd, kellel on nüüd portfellis riigikontrolli auditile lisaks ka õiguskantsleri kurb tõdemus, et riigieelarve osas otsustamisel pole riigikogul jäänud enam pea mingit rolli peale templi allalöömise. Kaua selline olukord jätkub, kuidas ohjad käest anti ja kas saab üldse usaldada dokumenti, mis maksuraha kasutamise üle otsustab?

Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask tuleb rääkima ka oma artiklist, mida hommikuks on lugenud juba kõik ja kus tekib küsimus, kas Eesti idüllilisele väikesaarele oma suvila ehitamisest unistanud Eesti esirikkaid on äkki hoopis ninapidi veetud.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kui eelmises Karl Bilderi ehitussaates oli juttu kipsplaat seinalahendustest karkassist kuni viimistluseni, siis nüüd annavad Karl Bilderi müügispetsialistid Andres Erik ja Marko Otti praktilisi nippe, kuidas oma tööd teha kiiremaks ja elu kergemaks tänapäevaseid seadmeid ja lahendusi kasutades. Pusletükkide haaval käiakse läbi ehituse olulised komponendid - kipsplaatide paigaldamine, pahteldamine, lihvimine, värvimine.

Saadet juhib ja kaasa räägib Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Poolteist kuud enne kohalikke valimisi võtame vaatluse alla ettevõtjate suhte kohaliku võimuga. Paljud ettevõtjad ütlevad, et poliitikud võiksid lihtsalt vähem segada, aga kas linnal-vallal on siiski midagi võimalik ettevõtluse heaks ära teha? Räägime bürokraatiast, korruptsioonist, hangetest-planeeringutest ja sellestki, kas omavalitsuste tulubaas võimaldab üldse meelitada investeeringuid, mis looksid valdadesse töökohti.

Stuudios on Cleveroni ja ON24 asutaja Peep Kuld ning riigi- ja erasektori tippjuhi kogemusega Viimsi volikogu esimees Taavi Kotka.

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Neeme Korv.

12.00–13.00 "Kauplemise ABC". Kuigi kauplemisega alustades oli saatekülalise Alari Jurtomi plaan ületada turgu ja saada kiiresti rikkaks, siis reaalsus saabus koju kähku. Õppida tuleb tema sõnul palju ning kaupleja teel seisavad ees mitmed karid.

Ligi 5 aastat kauplemisega tegelenud Jurtom rääkis, kuidas tema kauplemine aja jooksul muutunud on, mida ta enne tehingusse asumist graafikult otsib, kuidas ta riskihaldusele mõtleb, milliseid turge ja derivatiive ta kaubelnud on ja palju muud.

Saadet juhib Kaspar Allik.

13.00–14.00 "Autojutud". Seekordne osa on pühendatud Eesti esimesele ja ainsale autode ja mootorrataste ringrajasõiduks mõeldud rajale ehk Audru ringrajale, mis ristiti hiljuti uue nimisponsori järgi Porsche Ringiks. Saates tuleb juttu võistluspaiga ajaloost ja mõjust Eesti mootorispordi arengule. Lisaks mängitakse ette ringrajal täie kiirusega sõitnud autos salvestatud helilõike.

Räägivad Andres Hall, kelle eestvedamisel Audru ringrada kümmekond aastat tagasi rekonstrueeriti, uuendatud raja projekteerija Tarmo Sulger ning autospordi asjatundja Toomas Vabamäe.

Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Chirag Mody ja Maris Vutt advokaadibüroost TGS Baltic räägivad „Teabevara tunni” saates osanikevahelistest suhetest. Saatekülalised arutlevad, miks on vaja mõelda äriühingu osanike suhete reguleerimisele juba ettevõtte asutamisel ning miks on hea hoida suhted korras.

Vestlust juhib äriõiguse teabevara toimetaja Eve Noormägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

