Uudised

Äripäev

19. september kell 9:39 Jaga lugu:







Suurest perest kallite autodeni: eksperdid paljastavad oma suurimad rahalised eksimused

C-klassi Mercedes. Foto: Reuters/Scanpix

Financial Timesi eksperdid paljastasid, missugused olid nende suurimad rahalised ebaõnnestumised.

FT Money rubriigi kolumnist ja blogija Ken Okoroafor tunnistas, et tema senise elu suurim rahaline viga on olnud liiga kalli auto ostmine. Okoroafori sõnul ostis ta C-klassi Mercedese kupee, millega ta lootis endale kaaslast meelitada. See aga osutus totaalseks katastroofiks - meest tabas üks lahkuminek teise järel ning ka rahalises mõttes oli tegu ebaõnnestumisega.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099