Autojuhtide puudus sundis Briti valitsust järele andma

Suurbritannias ei ole piisavalt neid sõidukijuhte, kes veaksid kütust tanklatesse. Selle tulemusel on paljud tanklad suletud ja lahtistesse on tekkinud klientide tavapärasest kordades pikemad järjekorrad. Foto: Peter Cziborra, Reuters/Scanpix

Suurbritannia peaks varsti teatama ajutistest viisadest autovedajatele, et vähendada suurt tööjõupuudust, vahendab Reuters.

Briti peaminister Boris Johnsoni kabinetist kõlas laupäeval, et valitsus vaatab praegu läbi võimalikke ajutisi meetmeid. Kohalike väljaannete teatel võib valitsus lubada riiki ajutise viisa kaudu kuni 5000 välismaist autojuhti. See on meede, mida logistikud ja jaekaupmehed on oodanud mitu kuud, kuid valitsus on sellise abimeetme seni välistanud.

