Kohtutäiturid näevad raha massilist pealevoolu kinnisvarasse

"Kuu aega tagasi ma nägin kuidas enampakkumisel oli tavaline 1-toaline Mustamäe korter, kus ei olnud mitte midagi erilist, aga osales 24 pakkujat. Selliseid numbreid meil varasemalt ei olnud. Kui oli 5-6 osalejat, siis oli juba hästi," rääkis Tallinna kohtutäitur Kaja Lilloja. Foto: Raul Mee

Tallinna kohtutäitur Kaja Lilloja sõnul on tunda, et viimaste aastatega on turule jõudnud väga palju raha ning kohtutäiturite enampakkumiste kasutusaktiivsus on kordades tõusnud. Ka müügihinnad on jõudnud turuhindade tasemele ja kipub justkui ununema, et varitsevad suuremad riskid, mis võivad minna ostjatele kalliks maksma.

25. septembril toimunud iga-aastasel kinnisvaraseminaril rääkis Tallinna kohtutäitur Kaja Lilloja, kuidas ta on täheldanud, et viimaste aastatega on turule jõudnud väga palju raha ning paljud objektid ei jõuagi enampakkumisele. Raha on juurde tekkinud ka võlgnikele ja nende sugulastele. "Mis muidugi ei tähenda, et võlgnikud kenasti oma võlgu ära maksaksid ja kohtutäiturid tööta jääksid," tõdes ta.

