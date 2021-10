Uudised

Äripäev

14. oktoober kell 14:24 Jaga lugu:







Raadiohommikus: olümpiavõitja, muusik, valimised ja linnaruum

Olümpiavõitja Gerd Kanter räägib reedeses hommikuprogrammis oma investeerimisvalikutest. Foto: Andres Haabu

Reedeses hommikuprogrammis vestleme Setomaa aasta ettevõtjaks pärjatud Jalmar Vabarnaga. Saame teada, mille eest ta sellise tiitli pälvis ning kuhu Vabarna investeerib.

Stuudiosse tuleb arginädala viimasel hommikul veel olümpiavõitja Gerd Kanter, kes on asunud investeerima kullaga kauplevasse platvormi. Räägime ka Tallinna valvekoeraga ehk sotsiaalmeedia konto mitte_tallinn asutajaga linnaruumist ning valimiste seisu võtab kokku Äripäeva ajakirjanik Urmas Jaagant.

Hommikut viivad läbi Martin Teder ja Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Schneideri müügiinsenerid Kaupo Kork ja Vahur Torim rääkisid värskes sisuturundussaates, kuidas leidub tänase päevani nii eraisikutel kui ettevõtetel elektrisüsteemides vanu seadmeid, mida peaks välja vahetama. Lisaks tutvustatakse kampaaniat, mille raames saab Schneiderile saata pilte vanadest elektrisüsteemi seadmetest. Saatejuht on Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Möll börsidel ja valimistel tulevad sel korral jutuks nädala sündmuseid kokkuvõtvas saates. Lisaks räägime kõrvuni võlgades telekomifirmast ja rahahädasse sattunud Eesti idust. Teemasid lahkavad Äripäeva ajakirjanikud Ken Rohelaan, Juhan Lang ja Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Remonti vajavate korterite ostmine, nende renoveerimine ning seejärel kallimalt müümine on väikeinvestorite seas oma populaarsust kaotamas, kinnitavad saates Uus Maa äärelinna piirkonna konsultant-maakler Ave Klaser ning Mustamäe-Haabersti piirkonna maakler Egon Juhanson. Saatekülalised selgitavad, mis on selle muutuse põhjused.

Saates kõlab ka hinnang, kui suur on praegu Tallinna korterite pakkumishindade ja reaalsete tehinguhindade vahe, kui pikad on müügiperioodid ning millised korterid on väljaspool kesklinna eriti nõutud ja millised mitte nii väga. Samuti räägime populaarsematest uusarendustest. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses". Sel korral pöörame pilgu modelliagentuuride sisemusse. Uurime, kuidas on valdkonnas tegutsevatel ettevõtetel läinud, mis muutused on moemaailmas toimunud, miks on konkurents modellide seas suurenenud, kuidas edukalt äri juhtida, ja kuulete paljust muustki.

Saates on külas MJ-Modelsi modelliagentuuri juht ja omanik Margit Jõgger ning modelli- ja casting'u-agentuuri Agency ICON juht ja omanik Terje Kissa.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit