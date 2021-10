Riigikohus muutis kevadel vastutuse põhimõtteid kortermajade veetorude purunemisel

Tänavu kevadel tegi riigikohus olulise otsuse kortermaja veetoru lõhkemise juhtumis.

Kui varem on leitud, et katkise veetoru eest vastutab korteri omanik, siis nüüd leidis riigikohus, et korteri omaniku asemel vastutab korteriühistu, kuna veetoru näol on tegemist kaasomandiga ja kaasomandi korrashoiu eest vastutab ühistu, kirjutab Äripäeva tellijatele ilmunud Korteriühistute eri.