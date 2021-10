Korterelamu kindlustus ehituskahjusid ei kata

Kortermaja renoveerimisel peab ühistu olema veendunud, et ehitaja on sõlminud ehitatava või renoveeritava hoone kindlustamiseks ehituskindlustuse ehk CAR-kindlustuse. See hoiab ära palju ebameeldivusi ja pakub kaitset ehitustööga seotud riskide vastu. Miks on aga tarvis jätkata renoveerimise ajal ka korterelamu kindlustamist?

Kortermaja renoveerimisel peab ühistu olema veendunud, et ehitaja on sõlminud ehitatava või renoveeritava hoone kindlustamiseks ehituskindlustuse ehk CAR-kindlustuse. See hoiab ära palju ebameeldivusi ja pakub kaitset ehitustööga seotud riskide vastu. Miks on aga tarvis jätkata renoveerimise ajal ka korterelamu kindlustamist?