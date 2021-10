Playtech müüakse mitme miljardi eest

Eesti tõusis suurima ükssarvikute arvuga riigiks Euroopas

Startup Estonia teatas, et Eestist on tänaseks tõusnud seitse ükssarvikut ehk tehnoloogiaettevõtet, mille väärtus ületab miljard dollarit, mis on elaniku kohta rohkem, kui kuskil mujal Euroopas. Maailmas edestab Eestit vaid Iisrael.