Soome sai uue ükssarviku

Värske ükssarviku Aiveni loojad ettevõtte kontoris Helsingis. Foto: Aiven

Avatud lähtekoodiga andmebaasiteenuste pakkuja Aiveni väärtus tõusis hiljutises rahastamisvoorus 1,8 miljardi euroni ehk ligikaudu 2 miljardi dollarini, mis teeb temast värske ükssarviku.

Pärast eelmist rahastusvooru märtsis on Aiven suurelt töötajaid palganud, nii et töötajate arv on kasvanud 230ni. „Oleme kasvanud saja inimese võrra poole aastaga ja eeldame, et kasvame saja inimese võrra ka järgmise poole aastaga,“ ütles Aiveni tegevjuht Oskari Saarenmaa.

