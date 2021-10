Ida-Viru maakonnas hakkab teehooldustöid tegema Ossipenko võlgades ettevõte

Hirm kukutab läbi nii mõnegi riigihanke

Koostöö riigiga võib olla paljude ettevõtete jaoks hirmutav, sest on palju erinevusi toimimismehhanismides, juhtimises ja tähtaegades. Seetõttu võib riik esmapilgul tunduda suur ja kohmakas, kuid siiski ei tasu koostööd ülemäära karta, sest kõige taga on lõpuks ikkagi inimesed, rääkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi IT rahastamise valdkonna juht Kaire Kasearu saates „Tehnoloogiakompass“.

