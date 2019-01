Kohus lõpetas Ossipenko firmade kriminaalmenetluse

Viru maakohus lõpetas menetluse ettevõtja Nikolai Ossipenko firmadega seotud kriminaalasjas firmade ümberkujundamise tõttu ning nelja füüsilise isiku puhul avaliku menetlushuvi puudumise tõttu.

Ida-Virumaa ärimees Nikolai Ossipenko. Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress Jaga lugu:

23. jaanuaril lõpetas Viru maakohus prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse nelja endise firmajuhi Leonid Hokkoneni, Vladimir Tužilkini, Janek Stankevitši ja Stanislav Matišinetsi suhtes, kirjutab Põhjarannik. Prokuratuur süüdistas endiseid firmajuhte maksuametile valeandmete esitamises, mistõttu jäi riigil saamata rohkem kui pool miljonit eurot käibemaksu. Kriminaalmenetlus nende suhtes lõpetati oportuniteediga ehk siis klausliga, et nende süü pole suur ja asjas ei ole avalikku menetlushuvi.

Süüdistuse suures maksupettuses saanud ettevõtted Uikala Prügila, Ekovir ja N&V, mis kuuluvad Nikolai Ossipenko perele, pääsesid samuti kriminaalasjast juriidilistest isikutest süüdistatavate lõppemisega. Prokuratuuri kinnitusel on N&V tekitatud kahju täies ulatuses tasutud. Ekovir ja Uikala Prügila õigusjärglane maksab tekitatud kahju tasumisgraafiku järgi.

Ossipenko hanitas prokuratuuri teist korda

Äripäev kirjutas augusti lõpus, et Viru ringkonnaprokuratuur esitas juulis süüdistuse suures maksupettuses Ossipenko pere ettevõtetele Uikala Prügila, Ekovir ja N&V, süüdistuse said ka firmade endised juhid. N&V omanik on Nikolai Ossipenko, Uikala Prügila ja Ekovir kuuluvad tema abikaasale Natalia Ossipenkole.

Kuid seepeale kustutati süüdistuse all olnud N&V äriregistrist ning sama nime all tegutseb edasi juba uus juriidiline keha. Kriminaalmenetluse seadustiku järgi välistab kriminaalmenetluse juriidilisest isikust kahtlustatava või süüdistatava lõppemine.

