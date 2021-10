Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: mida on Facebook endaga ometi teinud?

Sotsiaalmeediaplatvormi Facebook tegevjuht Mark Zuckerberg. Foto: ERIN SCOTT

Reedel uurime Äripäeva hommikuprogrammis lähemalt, kuidas läheb oma majandustulemused avalikustaval Ekspress Grupil, lubatud on maksta ka erakorralist dividendi. Tulemustest räägib hommikuprogrammis Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu.

Koroonaviiruse leviku olukord Eestis aina halveneb. Mis meid ees ootab ja mis saab valitsuse lubadusest õpilasi koju mitte saata, räägib haridus- ja teadusministri teadusnõunik Mario Kadastik.

Skandaalist skandaali liikuv sotsiaalmeediaplatvorm Facebook on asunud end ümber brändima. Millised need sammud saavad olema, me hommikuprogrammi alguseks juba teame. Neid analüüsime Eesti virtuaal- ja liitreaalsuse organisatsiooni juhi Märt Lumega.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime, millised on töökeskkonna kesksed teemad suurettevõtetes ning kuidas on need ajas muutunud. Lisaks tuleb juttu töökeskkonna riskianalüüsi olulisusest ning sellest, kuidas saab tööinspektsioon suurettevõtjatele selle tegemisel abiks olla. Saates on külas tööandjate keskliidu juht Arto Aas ja tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu. Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokkuvõtvas saates arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Martin Johannes Teder, Janno Riispapp, Simo Sepp ja Pille Ivask värske Palga TOPi, uute piirangute ning börsiettevõtete tulemuste üle. Samuti mõtiskleme, kas turismisektor ikka on kriisist väljumas.

12.00–13.00 "Äripäeva fookuses". Kas lihtsam on muuta traditsioonilisi sektoreid või inertset ja kohati ka kriisis haridusvaldkonda? Sellele küsimusele otsivad saates vastust kaks edukat iduettevõtte asutajat ehk Wise'i kaasasutaja Taavet Hinrikus ja Bolti kaasasutaja Martin Villig, kelle eestvedamisel asutati hiljuti haridusfond. Heateo Sihtasutuse juhitud fond investeerib miljon eurot haridusvaldkonna probleeme lahendavatesse projektidesse ja nendest ning nende tulemustest räägib saates Heateo SA juht Pirkko Valge.

Teeme juttu sellest, kuidas lahendada hariduses üht teravamat probleemi ehk õpetajate puudust ja järelkasvu puudumist ning kuidas tõsta õpetajad ning haridusjuhid tippjuhtide tasemele, miks on koolid nagu idufirmad ja miks samas ei tohiks neid idufirmadena vaadata, ning paljust muust.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas digiturunduse praktik, Hobby Hall Grupi SEO ja UX-juht ning ADM Interactive'i disaini konsultant Epp-Kristiina Keerov, kellega tuleb juttu kasutajakogemusest ning natuke ka SEOst. Saates räägitakse sellest, kuidas veebist rohkem raha kätte saada, ning ka sellest, et veebilehe disain ei pea olema alati ilus.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow'st.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Seekord on õhus tulevikku vaatavad teemad. Sel nädalal toimus Tallinnas rohetehnoloogia konverents GreenEST Summit. Sellest tõukuvalt teeme juttu konverentsi korraldava äri- ja teaduslinnaku Tehnopol rohevaldkonna juhi Ragmar Saksinguga ja uurime, millist rolli roheline ja samas teaduspõhine mõtteviis praegu ja eeskätt tulevikus ettevõtluses omab.

Samuti on sel nädalal Marokos toimunud testisõidul Solar Challenge 2021 Eesti ülikoolide tudengite koostöös ehitatud päikeseenergial sõitev auto Solaride. Räägime autost laiemalt ja värsketest seiklustest Marokost Solaride'i tegevjuhi Kristel Leifi ja inseneeriavaldkonna juhi Mart Erik Kermesega.

Saatejuht on ajakirja Imeline Teadus toimetaja Madis Aesma.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

