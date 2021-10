Segadus: riik võis tellida koolilastele ainult proffidele mõeldud testid

Testimine on kiire, lihtne ja mugav ja selle tegemisega saab hakkama ka iga kooliealine laps, tutvustab Selfdiagnostics eile avaldatud koolidele mõeldud õppevideos. Samanimeline test on nende enda kodulehel olevate dokumentide järgi mõeldud ainult professionaalidele kasutamiseks. Foto: Kuvatõmmis

Haridus- ja teadusministeerium tellis ettevõttelt Selfdiagnostics koolide jaoks 5 miljoni euro eest koroonaviiruse kiirteste, mis võivad olla mõeldud ainult professionaalidele kasutamiseks.

Terviseamet on saatnud ministeeriumile märgukirja ja pöördunud küsimustega tootja poole, kuna kahtlustab, et riik ostab ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud teste.

"Terviseametil on oma konkreetsed arusaamad ja see on midagi muud. Me ei tee meditsiinilist asja, me teeme seiret, et vähendada nakkusahelaid," ütles haridus- ja teadusministri teadusnõunik Mario Kadastik. "See on juriidiline ülemõtlemine, meil on oluline, et lapsed saaksid testitud."

