Stockmanni majade müük sai kolm kuud lisaaega

Stockmanni kaubamaja Tallinnas on üks kolmest, mis enne järgmise aasta märtsi lõppu omanikku peab vahetama. Foto: Liis Treimann

Kaubamajakontsern Stockmann sai saneerimisnõustajalt loa Helsingis, Tallinnas ja Riias olevate kaubamajade müügiaega pikendada, et parema tehinguni jõuda.

„Peame läbirääkimisi kogu aeg, aga hind peab olema õige. Me pole nõus mis iganes hinnaga müüma. See on suur töö nii ostja kui ka müüja poolelt, detaile on palju. Me pole veel tehinguks valmis, see on nõukogu ja võlausaldajate ühine otsus,“ ütles Stockmanni tegevjuht Jari Latvanen Kauppalehtile.

