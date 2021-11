Tiit Vähi: isegi 340 miljonist eurost ei piisa Ida-Virumaa päästmiseks

Ekspeaminister ja Sillamäe Sadama omanik Tiit Vähi arvab, et elu Ida-Virumaal läheb kiiresti veel halvemaks, mis siis, et sinna on tulemas sajad miljonid eurod ja poliitikud käivad piirkonnas järjest rohkem nägu näitamas.