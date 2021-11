Haiglates on jälle üle 600 koroonaga patsiendi

Terviseamet vaatas reedel üle praegused koroonameetmed ning saatis valitsusele uued ettepanekud, peamiselt on juttu suurüritustest ja meelelahutusest. Foto: Andras Kralla

Valitsus otsib sel nädalal haigusstatistikast lootuskiirt, mille abil saaks vältida rangemate piirangute kehtestamist, kuid esmaspäevased numbrid sellist lohutust veel ei pakkunud.

8. novembri hommikuse seisuga on haiglas 617 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Möödunud nädalal, ka nädalavahetusel jäi see juba mitu korda alla 600 taset. Praegu haiglasse võetutest 467 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 334 ehk 71,6% on vaktsineerimata ja 133 ehk 28,4% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga, teatas terviseamet.

