Uudised

Äripäev

8. november kell 6:55







Möödunud aastal elas absoluutses vaesuses 28 700 inimest

Üksinda elavatest pensioniealistest elas suhtelises vaesuses 75% Foto: Liis Treimann

Statistikaameti andmetel elas möödunud aastal absoluutses vaesuses 2,2% elanikkonnast ehk 28 700 inimest ja suhtelises vaesuses iga viies Eesti elanik.

Absoluutne vaesus näitab, kui suur osa ühiskonnast ei ole võimeline end üldse ära elatama. „Absoluutses vaesuses elas möödunud aastal ligi 28 700 inimest, mida on küll mõnevõrra vähem kui sellele eelnenud aastal, kuid arvestades, et nende inimeste leibkonna koosseisu arvestav kuu sissetulek oli väiksem kui 220 eurot, võiks see näitaja kindlasti veel langeda,“ ütles Statistikaameti juhtivanalüütik Anet Müürsoo.

