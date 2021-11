Uudised

Raadiohommikus: kuidas leevendada tervisekriisi, tööjõukriisi ja pingeid Poola-Valgevene piiril?

Grossi kauplusketi omanik Oleg Gross pakub hommikuprogrammis välja omapoolsed lahendused riigi tervisekriisi leevendamiseks. Foto: Andras Kralla

Tervisekriisiga kaasa lohisev valitsus kaalub taas piirangute karmistamise võimalust. Äripäeva raadio hommikuprogrammis annavad valitsuse tegevusele hinnangu ning pakuvad enda lahendusvariandid Grossi kauplusketi omanik Oleg Gross ja Nordkalki juhatuse liige Andres Rammul.

Tallink Grupi juht Paavo Nõgene tegi ettepaneku, et riik võiks premeerida 1 miljoni euroga igat linna või valda, kus saavutatakse hiljemalt 31. detsembriks 70+ vanusegrupis vaktsiiniga hõlmatus vähemalt 90%. Küsime sellele ideele kommentaari Väike-Maarja vallavanemalt Indrek Keskülalt.

Pactumi kaasasutaja Kristjan Korjuselt uurime, kuidas Eesti idufirmal õnnestus võluda mitu USA 500 suurima korporatsiooni hulka kuuluvat ettevõtet.

Austria tarkvarafirma Dynatrace plaanib Tallinna luua 300 töötajast koosneva IT teadus- ja arendustegevuse keskuse. Dynatrace Tallinna esindaja Jüri Shamov-Liiveriga räägime, kas tänases Eestis on võimalik IT-talenti ilma üleostmata leida. SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestoriga räägime töökäte puudusest tööstuses.

Poliitikavaatleja Karmo Tüüriga teeme kokkuvõtte viimaste tundide ärevatest sündmustest Poola-Valgevene piiril.

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Simo Sepp teeb ülevaate Läti kütusefirma Virši aktsiate märkimise tulemustest. Samuti võtame temaga luubi alla uue investeerimiseksperimendi esimes kuu tulemused ehk vaatame, millised on perekond Bibikovi esimesed sammud investeerimismaailmas.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00-11.00 "Eramaja ehitus". Oot-Oot Stuudio disainer ja juht Marko Ala räägib saates, mis põhimõtetel on Oot-Oot Stuudio voodid ja diivanvoodid valminud ning milline on üldse hea voodidisain.

Peatume ka koroonaviiruse tõttu paljude tootjate jaoks senisest lokaalsemal tootmisprotsessil, mis juhatab meid ka keskkonnasõbralikuma tootmise ja tarbimise juurde, mille juures Marko Ala selgitab, miks tasub keskkonnahoiule lisaks eelistada just pikema elueaga mööblit.

Saatest ei puudu ka nõuanded, kuidas leida oma vajadustele sobiv voodi või diivanvoodi. Saadet juhib Lauri Leet.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Saates on külas investor Rait Kondor, kellega räägime mis börsidel toimub ning makro pildist laiemalt. Samuti rääbib investor Hiina börsil investeerimise riskidest ning miks ta on ka sinna vaadanud. Lisaks räägib Kondor hetkel kuumematest sektoritest nagu rohe- ja kiibisektor ning toob välja põnevamad ettevõtted, millel ise pilku peal hoiab.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

12.00-13.00 "Eetris on ehitusuudised". Miks juhtuvad ehituses vead ning kuidas neid ära hoida? Kas vead tekivad pigem projekteerija või ehitaja süü läbi või asub probleemi tuum tellijate rahapuuduses ja ebakompetentsuses? Kas pigem peaks paranema ehitusinseneride tehniline pädevus või hoopis üldine meeskonna- ja koostööoskus?

Nendele ja mitmetele teistele ehituskvaliteeti puudutavatele küsimusele vastavad saates ehitusinsenerid : Eesti Ehitusinseneride Liidu aseesimees Andres Piirsalu, Estkonsult OÜ ekspert Heiki Meos ning pikaaegne Tallinna Tehnikaülikooli professor Karl Õiger.

Saates tutvustatakse ka äsja loodud andmebaasi ehitusviga.ee, arutletakse kuidas rääkida ehitusvigadest ausalt ja tulemuslikult ning puudutatakse ka avalikkuse tähelepanu all olnud juhtumeid nagu näiteks suvel Terviseameti külmlaos toimunu. Saadet juhib Lauri Leet.

13.00-14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Saates on sel korral külas Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask, kes on ka järgmise inimarengu aruande peatoimetaja. Räägime lähemalt inimeste vaimsest tervisest ja heaolust, õnneliku elu komponentidest, järgmise inimarengu aruande teemadest ning sellest, kuidas saavad tööandjad soodustada ja parandada töötajate vaimset heaolu. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00-16.00 "Kasvupinnas". Aina olulisemaks on põllumajandusettevõtetel tõusnud keskkonnaalased küsimused. Seni kasutatud võtted ja maaviljelustraditsioonid tuleb muutuste tuules üle vaadata. Paljuski saab abi digitehnoloogiast, mis aitab põllumehel isegi väetisekulu vähendada. Kasvupinnase saates räägivad eAgronomi asutaja ja tegevjuht Robin Saluoks ning ärijuht Kristjan Luha, kuidas rohepööre saab põllumehele kasulik olla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

