Euroopa Liidu välisministrid määravad homme piirikriisi korraldajatele sanktsioonid

Poola ja Valgevene piirile jõudnud sadade migrantide seas on nähtud liikumas ka maskides inimesi. Kui migrandid üldiselt enda isikut taoliselt ei varja, siis on Poola piirivalve ja luureteenistused kahtlustanud, et maskis isikud võivad olla Valgevene julgeolekutöötajad, kes organiseerivad piiriületuskatseid ja muid provokatsioone. Foto: AFP/Scanpix