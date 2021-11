Tallinna jäätmefirma juhil kästi lahkuda, asja uurib sisekontroll

Foto: Maris Ojasuu

Tallinna jäätmekäitlusega tegelevat munitsipaalettevõtet 2014. aastast juhtinud Kertu Tiitsol tuleb ametist lahkuda, sest ettevõtte tegevust uurib praegu linna sisekontroll.

"Tema tagasikutsumine oli nõukogu otsus, mis on seotud sellega, et sisekontrolli teenistus teeb ettevõttes praegu kontrolle. Mina nõukogu esimehena vestlesin ka Kertu Tiitsoga neil teemadel ja leidsime ühise keele, et tal tuleb nõukogu otsusega kõrvale astuda," selgitas praegune aselinnapea Kalle Klandorf.

