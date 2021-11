Pandeemia pärsib Eesti majanduskasvu üha vähem

LHV majandusanalüütik Kristo Aab leiab, et kahekohaline majanduskasv peaks jätkuma nii III kui ka IV kvartali statistikas, kuid seda ohustavad mõned riskid. Foto: Liis Treimann

Homme saab Eesti majandus uue optimismitõuke, sest sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasv jätkab tõenäoliselt kahekohalist kasvutempot. Hoolimata lõpmatuna näivast pandeemiast mõjutab tervisekriis üha vähem ettevõtete tulemusi, leiavad pankade analüütikud.

“Viimase pooleteise aasta andmed näitavad, et seos kehtestatud piirangute ja majanduskasvu vahel on selgelt nõrgenenud, mis tähendab, et ettevõtjad ja tarbijad on uute tingimustega kiiresti kohanenud,” märgib LHV majandusanalüütik Kristo Aab. Lisaks jäi Aabi sõnul praegu raugemismärke näitava kolmanda viiruslaine teravik juba käimasolevasse IV kvartalisse, mistõttu valitsuse viiruspiirangute mõju täielik ulatus selgub järgmise aasta alul.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099