OPEC+ otsustas tootmise tõstmist jätkata

OPEC+ otsustas kohtumisel naftatootmise tõstmist jätkata. Foto: Reuters/Scanpix

OPEC ja selle liitlased jõudsid kokkuleppele, et jätkata naftatootmise tõstmist, kuigi turud ootasid vastupidist sammu, vahendab Bloomberg.

Grupp leppis kokku, et jaanuaris suurendatakse päevast naftatootmist 400 000 barreli võrra. Iga kuu on naftatootmist tõstetud alates selle aasta suvest. Turud ootasid, et OPEC+ paneb naftatoodangu tõstmise pausile.

